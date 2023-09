Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin pagar un solo dólar y gracias a un arreglo previo del empresario Alonso Ancira con el Gobierno, un juez federal resolvió ayer dejar de instruir el proceso por lavado de dinero contra Emilio Lozoya por el Caso Agronitrogenados.

Gerardo Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal Norte, suspendió en forma condicional el proceso al ex director de Pemex porque estimó que el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) ya está pagando la reparación del daño en este asunto.

El juzgador aplicó una la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa de Querétaro, publicada apenas el pasado viernes en el Semanario Judicial, que establece que la celebración de un acuerdo reparatorio por parte de un procesado beneficia al resto de los computados que no lo acordaron.

Lozoya es acusado de recibir un soborno de 3.4 millones de dólares a Lozoya para que en 2013 Pemex comprara a Altos Hornos de México (AHMSA) la planta chatarra de Agronitrogenadosen Veracruz.

Según la FGR, con ese dinero el ex funcionario compró su residencia en Lomas de Bezares.

Alejandro Rojas Pruneda, abogado de Lozoya defendió que cuando Ancira salió de la cárcel, el entonces juez de la causa suspendió el proceso en general y nunca especificó que la suspensión condicional del proceso fuera solo para el dueño de AHMSA.

El 19 de abril de 2021 Ancira salió del Reclusorio en forma condicional, tras pactar un acuerdo reparatorio de 216.6 millones de dólares a pagar en un plazo de 3 años.

A la fecha, Ancira ha cubierto 104.1 millones de dólares.

La gran diferencia es que Lozoya no pagará un solo dólar y la suspensión de su proceso dependerá de los pagos de Ancira. Si éste en algún momento deja de pagar, ambos volverán a ser perseguidos y procesados.

Lozoya, continuará en el Reclusorio porque tiene en curso otro proceso por el Caso Odebrecht, por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero por un monto de 7.3 millones de dólares.