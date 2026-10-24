En el transcurso de la semana decidí repasar un par de textos para un trabajo de investigación que he venido haciendo durante los últimos meses. Fue así que encontré entre mis libros un texto elaborado por la historiadora Eugenia Meyer sobre la vida y obra de Jesús Reyes Heroles, en el cual hace una justa reflexión sobre uno de los personajes que fincaron los valores esenciales de la política y el servicio público en México. Sobra explicar la importancia del “liberalismo mexicano” y el pensamiento en general de Reyes Heroles, cuyas ideas siguen siendo vigentes y, sobre todo hoy en día, merecen ser estudiadas, no solo para confirmar la realidad ideológica que cimentó el sistema político mexicano, sino que además nos ofrecen diversas líneas de interpretación crítica sobre lo que acontece en nuestra cotidianidad, desde lo público y lo personal, partiendo de la siguiente pregunta: ¿qué implica ser humanista?

Hoy en día, hablar de la “libertad” o de las ideas “revolucionarias” nos lleva inevitablemente a pensar los discursos partidistas y oficiales. Hay quienes defienden la libertad en su concepción más básica e incompleta, ignorando siglos de avances teóricos, invocando clásicos como John Locke, Stuart Mill, Montesquieu, Rousseau, por mencionar algunos, ignorando la realidad que les rodea: un mundo que, inmerso en un capitalismo voraz, es profundamente desigual e inequitativo, tanto materialmente como en derechos. Por si no fuese suficiente esto último, retoman las ideas de estos autores clásicos buscando, mediante citas tergiversadas y mensajes subliminales, suprimir los derechos que garantizan justamente los equilibrios para transitar a una sociedad genuinamente igualitaria, desconociendo todo aquello que no esté en su lugar común, fomentando a través de este discurso débil de falsa “defensa de la libertad” una auténtica imagen conservadora.

Por otra parte, el discurso oficialista ha monopolizado el término “revolucionario”, bautizado para fines partidistas de “transformación”, como un punto de inflexión moral renovador, el cual se buscaba retomar las ideas fundacionales de nuestro país como la justicia social y la reivindicación del pueblo; sin embargo, lo que se puede apreciar en la práctica son los mismos vicios de aquellas épocas oscuras de nuestra historia: corporativismo sindical, destrucción de contrapesos institucionales y la propagación de un sistema paternalista económicamente insostenible. Más que renovar o proponer una ruta novedosa, ideológica e institucional para el país, esta “revolución” justificó la reinstalación de un sistema arcaico, militarista y autoritario.

Ambos discursos suprimen arduamente su disidencia interna y, por lo mismo, la autocrítica. Se contraponen en un vaivén de argumentos ad hominem e irreconciliables, con el único propósito de polarizar, buscando así salvaguardar y ampliar su estructura electoral.

En medio de ambos discursos, vale la pena retomar las siguientes lecciones de Jesús Reyes Heroles:

Humanismo, ya lo vimos, es fe en el hombre. Dudar de la tierra y temer al futuro es no ser humanista; su posición es, por encima de todo, hacer la afirmación del hombre, garantizar por la acción el provenir del género humano, luchando con fervor bondadoso por la integridad del hombre.

Revolución es función de crear; para crear es preciso anhelar, un anhelo profundamente humano de ver mejorar la vida, un credo: creer con firmeza que la humanidad tiene posibilidades de organizarse en una forma más feliz, esperar con la emancipación del hombre su real valorización, querer la paz y saberla por la revolución, desearla y olvidando las alturas metafísicas, contribuir a su aceleramiento. Pensar y actuar como revolucionarios es ser humanista.

[…] Ser revolucionario implica guardar una actitud espiritual de lealtad y sinceridad, y no se es sincero si se oculta la realidad y sus consecuencias, hay que ver la tierra tal como es, revolución y mentira no se concilian. Para sentirse libre hay que profesar lealtad, reconociendo errores y admitiendo rectificaciones, esto es, limpiando las manchas que la bandera lleve.

Finalmente, el punto de convergencia entre ambos discursos debe ser el humanismo, pero no desde un posicionamiento neutral o pragmático, sino desde las prácticas congruentes encaminadas a fomentar la pluralidad de ideas, comenzando por reconocer esa misma pluralidad. Para ello, un presupuesto esencial es la autocrítica en cada bando la implica que, más allá de señalar hechos en específico, se deben discutir públicamente las prácticas que vician la participación política. Solo así se pueden crear caminos fértiles para construir una democracia plena y humanista, ofertando alternativas ideológicamente genuinas desde el sistema electoral, garantizando la participación de todas las personas. Siempre, como diría Reyes Héroles, siendo “inconformes de buena fe”.