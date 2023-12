Mirna Ramos Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- El proyecto de construcción de una Gigafactory de Tesla en Santa Catarina va en avance, luego de que este jueves la Semarnat emitió la autorización para cambiar el uso de suelo de los terrenos adquiridos para la planta.

Información disponible en el sitio web de la dependencia federal indica que ya se dio luz verde al «Trámite Unificado de Cambio de Uso de Suelo Modalidad A», ingresado por la armadora de autos eléctricos el 31 de julio de este año.

Esto permitirá que el uso de los predios pase de forestal a industrial, así como obtener la autorización en materia de impacto ambiental.

Según fuentes allegadas al proceso, se establecieron requisitos que la empresa tendrá que cumplir y que no han sido ventilados públicamente.

Para conocer los alcances de la autorización se buscó a Pablo Chávez, representante de la Semarnat en Nuevo León; a Eugenio Grandio de la Torre, representante legal de Tesla, y al Secretario de Economía a nivel estatal, Iván Rivas, pero no hubo respuesta.

«No tengo nada qué comentar, no tenemos autorizado, nadie, platicar nada del proyecto», se excusó el directivo de la armadora automotriz al ser contactado telefónicamente.

La puesta en operación de la planta, según la solicitud presentada por Tesla Manufacturing México, está contemplada para el año 2027.

El jueves, Rivas confirmó ante el Congreso local que la armadora de autos eléctricos ya compró los terrenos.

En septiembre pasado, Félix Arratia, entonces Secretario de Medio Ambiente, afirmó que el Estado ya había autorizado los permisos necesarios a nivel local, imponiendo algunas acciones de mitigación y compensación por el impacto causado.