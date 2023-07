Mariana Morales Agencia Reforma

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas.- Los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas, secuestrados el martes en el municipio de Ocozocoautla, fueron liberados la tarde de ayer.

Contrario a la versión de la dependencia sobre la implementación de un cerco de seguridad que permitió su liberación, una de la víctimas, que prefirió el anonimato, aseguró que fueron los mismos plagiarios quienes decidieron soltarlos.

Luego de tres días de cautiverio, contó, los captores los subieron a una camioneta, desatando miedo entre los secuestrados, quienes pensaron que los iban a matar. Sin embargo, les dieron la instrucción de conducir hacia las instalaciones de la corporación, ubicadas al sur de esta ciudad.

Según el relato, fue uno de los propios empleados quien manejó el vehículo y, en estado de shock, atravesó la capital hasta estacionarse a pocos metros de la entrada principal. Fue ahí donde abandonó la camioneta blanca, con placas CW-88-682.

Los trabajadores descendieron de la unidad y caminaron hasta que sus familiares, quienes tenían instalado un plantón a las afueras de la Secretaría, los vieron.

«Él siempre estuvo tranquilo, sereno, calmado, aunque no sabía qué sucedía al exterior, pero en los tres días siempre estuvo en el mismo lugar de cautiverio», narró un familiar del funcionario.

Durante el secuestro, precisó la víctima, les daban de comer una vez al día, los dejaban bañarse y no hubo tortura.

Hasta anoche no estaban claros los términos de la liberación, ya que los plagiarios, presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, exigían el despido de tres mandos señalados de nexos con el Cártel de Sinaloa y la liberación de la cantante Nayeli Cyrene Cinco, supuestamente secuestrada por ese grupo.

No obstante, las autoridades presumieron en un comunicado que realizaron un operativo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y fiscalías federal y estatal con el que se logró localizar a los trabajadores.

«Derivado de los operativos realizados por las fuerzas federales y estatales, se implementó un fuerte cerco de seguridad que permitió la liberación de los 16 compañeros privados de la libertad», indicaron.

EL JÚBILO

La liberación causó júbilo entre los familiares que se congregaban en el sitio.

«Yo estaba en el baño móvil cuando escuché que alguien dijo: ‘¡volvieron!, ¡son ellos!’, fue que salí rápido y vi a 20 metros a mi suegro, venía llorando», afirmó Luis Iván González, familiar de Mariano Rincón, otro de los secuestrados.

«No sé si se apiadaron de nosotros, pero sí los soltaron», afirmó Heidi, sobrina del trabajador.

«Estoy bien gracias a Dios», dijo Rincón, quien soltó en llanto en cuanto vio a sus familiares.

Su hermana se hincó y el resto, incluyendo su yerno, Luis Iván, lo abrazaron. «Fue un momento bonito y quiero decirles a las personas que lo tuvieron cautivo, que gracias por no hacerles nada», dijo su hermana.

Tras el encuentro, la Secretaría abrió las rejas del estacionamiento para atender a las víctimas, quienes fueron revisadas por paramédicos y trasladadas a un sanatorio de la ciudad.

Entre el alboroto se vio a la titular de la SSP, Gabriela Soto, y a la Secretaría de Gobierno, Cecilia Flores, quienes no hablaron con los familiares.