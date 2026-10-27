Los transportistas que mantenían bloqueos parciales en la Puerta de Acceso Sur de Aguascalientes levantaron el paro a las cinco de la tarde de este martes, luego de alcanzar un acuerdo para iniciar mesas de diálogo este miércoles en la Ciudad de México, con el propósito de atender los problemas de inseguridad en las carreteras y la disminución de estímulos fiscales relacionados con el pago de casetas.

Roberto Díaz Ruiz, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en Aguascalientes, informó que la decisión se tomó tras las negociaciones con el Gobierno federal, con el compromiso de dar seguimiento a las demandas del sector mediante reuniones en las que participarán autoridades federales y representantes de los transportistas.

Las mesas de trabajo están previstas para este miércoles en la capital del país, con la intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Entre los principales asuntos que se busca atender se encuentran las condiciones de seguridad para los operadores y las unidades de carga durante sus recorridos por las carreteras del país, así como la reducción de incentivos fiscales que, de acuerdo con los transportistas, ha incrementado las presiones económicas sobre la actividad.

El retiro de las unidades ocurrió después de dos días de afectaciones parciales a la circulación, luego de que los transportistas condicionaran la conclusión de la movilización a la existencia de acuerdos con las autoridades federales para atender sus demandas.

Durante la jornada, Díaz Ruiz había señalado que el comunicado difundido por la Secretaría de Gobernación sobre el retiro de bloqueos a nivel nacional no era suficiente para dar por concluida la protesta, debido a que la dirigencia del sector esperaba formalizar los compromisos mediante un acuerdo entre ambas partes.