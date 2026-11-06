CDMX.- Thomas Markle, padre de Meghan Markle, fue liberado bajo fianza horas después de ser arrestado en Florida por cargos relacionados con la presunta posesión de material de abuso sexual infantil, según informó Page Six.

El hombre de 82 años deberá cumplir restricciones mientras continúa el proceso judicial, entre ellas evitar el contacto con menores, no utilizar dispositivos con acceso a internet y mantenerse alejado de los testigos.

De acuerdo con la información difundida, agentes del FBI lo detuvieron en una residencia para adultos mayores de Lakeland, como parte de una investigación internacional que involucra a autoridades de México y Filipinas.

Durante una audiencia, la jueza federal Lindsay Griffin ordenó una evaluación médica para determinar si Markle cuenta con las capacidades cognitivas necesarias para comprender los cargos y el procedimiento judicial.

La investigación habría comenzado tras el hallazgo de material sospechoso en México y continuado en Filipinas, donde Thomas Markle Jr. denunció haber encontrado imágenes de contenido sexual infantil entre las pertenencias de su padre.

Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, permanece distanciada de su padre desde antes de su boda en 2018. Hasta el momento, no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso.