Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Mientras el Gobierno federal eliminó lo que llamó «pensiones doradas» de ex funcionarios, el morenista Rubén Rocha, ex Gobernador de Sinaloa acusado de narco por EU, podrá acceder a sus cuentas bancarias, que estaban congeladas, donde recibe tres pensiones cuyo monto supera los ingresos que percibía como Mandatario estatal.

Después de la resolución de un tribunal administrativo, el ex Mandatario sinaloense podrá acceder a sus fondos de retiro que en 2025 le representaron 1.5 millones de pesos.

Rocha, de 77 años, cobra pensiones por el IMSS, el ISSSTE y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y en conjunto casi duplican lo que obtuvo como Gobernador de Sinaloa ese mismo año: 797 mil 14 pesos.

Tras una suspensión ordenada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TJFA), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) levantó parcialmente al ex Mandatario sinaloense el bloqueo de dos cuentas bancarias.

Con esta decisión, podrá disponer de los recursos de sus tres pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez, que permanecían inmovilizadas desde mayo pasado, indicó la Secretaría de Hacienda.

«Se concedió una suspensión provisional a un ex funcionario del Gobierno de Sinaloa, que permite el acceso a ministraciones futuras derivadas de pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez.

«La resolución, emitida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA, establece que el promovente podrá disponer únicamente de las ministraciones del ISSSTE, IMSS y la Universidad Autónoma de Sinaloa, al tratarse de recursos protegidos por el principio de inembargabilidad de las pensiones», indicó Hacienda.

El pasado 20 de mayo, al actualizar su situación patrimonial, el ex Gobernador Rubén Rocha declaró que durante 2025 cobró 797 mil 14 pesos por concepto de salario y otras prestaciones como titular del Poder Ejecutivo estatal.

En tanto, recibió 760 mil 313 pesos por su pensión de la UAS, de la que fue rector de 1993 a 1997, y 554 mil 697 pesos por la del IMSS. Ambos conceptos sumaron un millón 315 mil 10 pesos.

En esa actualización -que presentó cuando ya había solicitado licencia al cargo tras los señalamientos de EU de dar protección al Cártel de Sinaloa- no declaró los ingresos correspondientes a su pensión del ISSSTE. Sin embargo, en su declaración 2025 reportó que el año anterior obtuvo 316 mil 102 pesos por una pensión del ISSSTE.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el descongelamiento no le permite el acceso total a sus cuentas bancarias, que continúan sujetas a restricciones.

Estados Unidos acusó el pasado 29 de abril a Rubén Rocha y otros nueve funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa de haberse asociado con los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán para permitirles operar en ese estado.

Tras la imputación, Rocha Moya solicitó licencia al cargo el 1 de mayo y días después le fueron congeladas sus cuentas bancarias.

Pero no aplica para Ruffo

El beneficio de acceder a cuentas bancarias congeladas por la UIF no aplica igual para todos.

El ex Gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, ex panista y ahora integrante de Somos, enfrenta en prisión domiciliaria acusaciones de huachicol fiscal y sigue sin poder acceder a sus cuentas.

Incluso, la FGR había solicitado una garantía económica alta para que continuara el proceso desde su domicilio, pero el Juez que resolvió el tema no accedió justamente por el bloqueo de cuentas que enfrenta Ruffo por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Con información de Grupo Reforma