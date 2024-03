Cortesía Europa Press Agencia Reforma

MADRID, España. -La discreta relación que mantienen Paloma Cuevas y Luis Miguel desde hace casi dos años atraviesa por su mejor momento. La pareja, enamoradísima y envuelta en rumores de boda que no han dejado de aumentar en los últimos meses, aprovecha cada hueco en sus respectivas agendas para disfrutar de su amor.

Prueba de ello es que la diseñadora viajó la semana pasada a Perú para encontrarse con «El Sol», quien sigue inmerso en una gira por Latinoamérica que en febrero lo llevó al top del Pop Star Power Rankings de Bloomberg con una recaudación de 73.6 millones de dólares brutos y la venta de más de 248 mil boletos durante los últimos 30 días, superando a cantantes como Taylor Swift.

Un gesto de amor que el intérprete de «La Incondicional» ha querido devolverle despejando de conciertos una fecha muy importante para la ex mujer de Enrique Ponce, la Semana Santa.

Muy devota de las procesiones, a Paloma le encanta disfrutar de la Pasión de Cristo en su Córdoba natal, y el cantante no dudó ni un minuto en cancelar su espectáculo en Bolivia para tomarse unas vacaciones entre el 23 de marzo y el 4 de abril. Previamente se informó que había pospuesto su show en Santa Cruz, el 28 de marzo, debido a «circunstancias de carácter logístico que afectan la viabilidad del espectáculo».

Días que coinciden con Pascua y en los que Luismi viajará a España en su avión privado para disfrutar de esta tradición tan especial para la diseñadora.

No será la primera Semana Santa que pasen juntos, puesto que en 2023 estuvieron en un exclusivo resort en la localidad malagueña de Estepona, donde «oficializando» su historia de amor después de meses de rumores, se dejaron ver de lo más cómplices y acaramelados.