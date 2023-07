El Obispo Juan Espinoza Jiménez se manifestó ayer a favor de la defensa de la vida, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Aseguró que es fundamental que las leyes civiles protejan este don tan preciado y no permitan su fragmentación.

Durante la celebración de la eucaristía dominical en la Catedral Basílica, el prelado ofreció una oración por un buen temporal que asegure el flujo de lluvias en toda la diócesis, beneficiando al campo y satisfaciendo todas nuestras necesidades.

Además, exhortó a situar el sentimiento del amor en primer lugar en cada vida humana, empezando por uno mismo, y a no confundirlo con el egoísmo, ya que son conceptos distintos. Si amamos a Dios y a nosotros mismos, estaremos en el camino para amar más a nuestra familia y a las personas que nos rodean.

En la homilía, el pastor de la diócesis también reflexionó sobre el don del bautismo, el cual se administra a la mayoría de las personas cuando son bebés. Con el paso del tiempo, se va descubriendo su significado al prepararse para la primera comunión, la confirmación o el matrimonio.

Es el momento de comprender el significado de este sacramento, ya que en ese instante recibimos los dones de Dios y de Jesucristo, como su amor y la liberación del pecado original. Estos son regalos que recibimos para profundizar en nuestra vida espiritual y no limitarnos a lo meramente humano.

Sin embargo, la sociedad muestra poco interés en formarse en la conciencia espiritual. Muchos católicos viven su vida de manera similar a cualquier otra persona no bautizada. Un cristiano debe ser luz para sus hermanos, siendo una persona brillante en la sociedad, mostrando actitudes de amor y fraternidad, y compartiendo las cosas buenas y generosas. Debe ser alguien que vive su vida desde la fe.

En la actualidad, la sociedad necesita más que nunca seres humanos que vivan con alegría, incluso en medio de las tristezas y las luchas, porque saben que están unidos a Dios y siempre reciben su guía y ayuda en todos los aspectos de la vida.