A un día de la entrada en vigor del T-MEC, sigue en el tintero la aprobación de 6 leyes que deben ser modificadas por el Congreso de la Unión para que el Tratado pueda tener una adecuada implementación y evitar que México sea objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, señaló la delegada de la zona centro de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, Angélica Ortega Treviño.

Afirmó que los legisladores deberán analizar estas iniciativas que tienen en sus manos desde el pasado mes de enero, donde estas leyes complementarias tienen que ver con la propiedad intelectual y la parte correspondiente al Código Penal. Detalló que dicha protección exigida por Estados Unidos, tiene que ver con las patentes que se estén haciendo sobre los productos y los insumos que se incorporen sobre todo en el sector automotriz. “Todo aquello que se fabrique en los tres países tendrá que contar con el aval de una patente”.

Comentó que con estas nuevas reglas de origen que implementa el T-MEC a partir del mañana 1º de julio, será del 66% de valor de contenido regional, los insumos que pertenezcan a los tres países y que de aquí al año 2023 deberán llegar al 75% de valor de contenido regional. Resaltó que este porcentaje nos obliga a consumir productos de la región, lo cual quiere decir que no se podrán tomar productos de otros países, sobre todo de China como ocurre actualmente para la fabricación de automóviles.

En cuanto a la parte laboral, Ortega Treviño aclaró que sólo va a ser exclusiva del sector automotriz la homologación del salario con la industria en Estados Unidos y Canadá, por lo que Nissan y Compas deberán ver si pueden hacer frente a esos sueldos para sus trabajadores y si les conviene seguir establecidos en la entidad bajo ese esquema. “La razón de las empresas a establecerse en México es por la mano de obra barata y con la entrada en vigor del T-MEC ya no va a ser así, por lo que habrá que ver si esto no desmotiva la inversión extranjera de nuestro país”.

Por lo que respecta a los demás sectores productivos y exportadores de Aguascalientes, afirmó que no hay cambios muy drásticos salvo el robustecimiento de requisitos por parte de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) en Estados Unidos de incrementar los requisitos de importación de insumos mexicanos que tienen que ver más por el COVID-19 que por el T-MEC.