La Ley Seca no repercute en una mayor participación electoral de la ciudadanía y afecta a los comercios establecidos, señaló el presidente estatal de la Canaco Aguascalientes, Miguel Ángel Breceda Solís.

La prohibición de venta de alcohol mediante decreto por parte de las autoridades, en el marco de la celebración de jornadas electorales, perjudica a los comerciantes, una postura compartida desde la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, enfatizó.

Afirmó que el consumo de alcohol es responsabilidad de quienes lo compran, y no de quienes lo expenden o comercializan. Por lo tanto, se estableció una postura a nivel nacional para solicitar a las autoridades que se permita el consumo, ya que la suspensión de labores durante uno o dos días genera afectaciones a los negocios establecidos.

“Finalmente, quien quiera consumir alcohol lo hará donde sea y como sea, pese a la prohibición. Es sumamente importante que las autoridades se den cuenta de que no queremos fomentar la embriaguez, sino impulsar el comercio desde un lado positivo”, manifestó.

Breceda Solís señaló que la postura de Concanaco se enfoca en que no haya restricciones al consumo de alcohol en sitios establecidos donde las bebidas alcohólicas se acompañan con alimentos, al igual que en expendios de alcohol que tienen otros rubros.

Consideró que la ciudadanía tiene la conciencia para acudir a votar y, en su caso, acudir posteriormente al cumplimiento de su obligación cívica a comer a algún establecimiento acompañado de alguna bebida.

Subrayó que en este momento ya existe un decreto publicado a nivel local para restringir el consumo de alcohol, sobre el cual no se tiene intención de revertir. Sin embargo, afirmó que debería analizarse la inconveniencia de la implementación de la Ley Seca en el futuro.