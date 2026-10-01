Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los cambios a la Ley de Propiedad Industrial no prohíbe ningún meme.

Durante la mañanera, la Mandataria federal aseguró que la ley busca defender el derecho de autor.

«De la supuesta ley antimemes que no prohíbe ningún meme, es más, es la ley de defensa de los autores, es eso, del derecho de autor», afirmó.

«Esa es la ley y no tiene nada que ver con memes, increíble que ocho columnas de un periódico diciendo mentiras, no hay un solo artículo donde se mencione eso».

«Luisa María va a aclarar un artículo con comercialización o uso ilegal de imágenes de gobierno para hacer fraudes que es muy claro el artículo».