Hace poco se aprobó la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, una norma emitida por el Congreso de la Unión, que tiene como objetivo establecer mecanismos para regular, armonizar y coordinar a los Catastros y Registros Públicos a nivel nacional.

Sin embargo, su entrada en vigor a generando cierta controversia, veamos de que se trata.

Primero para entender el alcance de esta legislación, es importante que entendamos cual es la función del Catastro, así como del Registro Público.

El Catastro es una oficina del Poder Ejecutivo Estatal, que funciona como una especie de base de datos donde se registran los bienes inmuebles que hay en cada municipio, el valor de estas (para efectos del cálculo del impuesto predial), así como las transacciones que se hacen con estos.

Por el otro lado, los Registros Públicos Estatales, si bien también son dependientes del Ejecutivo Estatal, tienen una función de acreditar la titularidad de los bienes inmuebles en el estado, del mismo modo que registra las cargas e hipotecas que estos tengan y sobre todo otorgan publicidad a los actos que son inscritos para los efectos legales que se desprendan.

Ahora es importante aclarar que esto es lo que opera en el Estado de Aguascalientes, sin embargo, en otros estados cada municipio tiene su propio Catastro que opera junta a un Registro Público Estatal.

Entonces, el problema es que, en muchas ocasiones, la información contenida en los Catastros y Registros Públicos en los estados puede llegar a variar, del mismo modo que las normas y criterios entre las diferentes entidades federativas también pueden ser distintitas, por lo cual se emitió esta ley en un intento de regularizar toda esta información. ¿Pero qué es lo que dice exactamente?

Primero, busca establecer bases, principios, criterios y mecanismos de coordinación entre los órdenes de gobierno municipal, estatal y federal.

Segundo, crea un Plan Nacional Catastral que tiene como objetivo la modernización y regularización de las diferentes oficinas de Catastro en el país.

Tercero, constituye la Plataforma Catastral Municipal misma que funcionará como un medio de coordinación tecnológica entre la Federación, entidades federativas y municipios.

Cuarto, establece la Clave Única Catastral la cual será una especie de código que permitirá identificar cada inmueble y estará vinculado con el Folio Real.

Quinto, origina la Cédula Única Catastral y Registral, la cual será un documento electrónico o físico emitido que contiene la información general de un predio, su plena ubicación e identificación física y que sirve para vincular la información entre los Registros Públicos y Catastros.

Sexto, crea la Plataforma de Registros Públicos de la Propiedad a través de la cual se busca homologar los tramites registrales comunes en las entidades federativas y que los mismos puedan realizarse de manera electrónica.

Al mismo tiempo, vale la pena aclarar que la norma no prevé ninguna especificación respecto al impuesto predial, por lo cual seguirán siendo los municipios los que tendrán la facultad de determinarlo.

Ahora, varios diputados de oposición han señalado que esta norma no señala la forma en que se asignará recursos a los municipios que no tienen la infraestructura tecnológica, dinero ni personal para cumplir con esta nueva carga que se les impone.

Especialmente con lo que tiene que ver con el levantamiento, captura y digitalización de la información, así como en la creación y mantenimiento de plataformas digitales a través de las cuales se pueda acceder a la información.

Esto en atención a que varios municipios del país se encuentran bastante aislados y sin un acceso constante a la infraestructura eléctrica y digital para cumplir con estas obligaciones, por lo que a menos que se establezcan mecanismos para la asignación de recursos y asesoramiento técnico, esa norma en muchos lugares no tendrá una aplicación real.

Pero díganme ¿ustedes qué opinan? Pueden mandarme sus comentarios y preguntas a mi correo electrónico: r.a.morenomx@gmail.com