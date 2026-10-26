Recientemente, en el Congreso de la Unión terminó el proceso de aprobación de la “Ley de Economía Digital”, un proyecto propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum que, entre otras cosas, busca promover el uso de las herramientas tecnológicas para las transacciones y pagos que los ciudadanos mexicanos llevan a cabo.

Sin embargo, la publicación de esta nueva legislación no ha estado exenta de controversias, por lo cual, en las siguientes líneas, analizaremos en términos generales en qué consiste esta ley y cuáles han sido los temas que han generado debate.

El tema principal de esta nueva ley es que busca desincentivar el uso de efectivo y sustituirlo en favor de la implementación de herramientas de pagos y transferencias electrónicas como SPEI, CoDi y DiMo.

En consecuencia, en un primer momento, esta nueva legislación le da facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar en cuáles sectores ya no se admitirá el uso de efectivo, es decir, únicamente podrá pagarse a través de tarjetas o transferencias.

En este sentido, se ha mencionado que algunos de los primeros sectores donde se buscará la completa desaparición del pago en efectivo son las gasolineras, así como las casetas de peaje.

Ahora, es importante aclarar que lo anterior no significa que ya no se podrá usar dinero en efectivo en México, sino que, en ciertos sectores estratégicos, la Secretaría de Hacienda establecerá normas sobre si pueden hacerse pagos en efectivo o no y cuáles serían las reglas.

Sin embargo, dado que no en todo el país se tienen las mismas instalaciones que permitan la realización de este tipo de pagos, la norma también prevé que se podrán otorgar permisos especiales para que, en casos de emergencia, puedan hacerse los pagos en efectivo, bajo ciertas reglas.

Del mismo modo, la nueva legislación establece normas para diferentes autoridades:

Respecto al Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estos deberán ajustar sus normas para que contemplen el uso de las nuevas tecnologías para la realización de transferencias y pagos. Respecto al Gobierno Federal, así como a los de los estados y municipios, estos deberán adaptar sus sistemas para que permitan realizar pagos a través de estos medios. Respecto a los entes del sector financiero, estos deberán facilitar los mecanismos para que más personas puedan acceder al crédito y financiamiento.

Todo esto irá acompañado del desarrollo de infraestructura que permita el uso de la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano para ejecutar estos trámites.

Ahora, diversos analistas y legisladores de oposición han señalado que este nuevo instrumento legislativo conlleva ciertos riesgos.

Primero, señalan que afecta la privacidad de los ciudadanos porque permitiría a las autoridades saber más fácilmente en qué gasta su dinero cada ciudadano.

Segundo, indican riesgos en cuanto al tema de protección de datos personales como consecuencia del uso de la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano.

Tercero, afirman que deja en situación de vulnerabilidad a aquellas personas que no tienen una cuenta bancaria y que las mismas tendrán que hacerse de algún medio electrónico o depender de un tercero para poder hacer los pagos.

Cuarto, comentan que muchos prestadores de servicios carecen de internet, suficiente conectividad, así como de instrumentos para procesar pagos y transferencias digitales.

Entonces, por un lado, el Gobierno Federal afirma que estas medidas son necesarias para combatir la corrupción y la evasión fiscal, así como para agilizar los trámites y pagos que los ciudadanos llevan a cabo día con día.

Mientras que, por el otro, analistas y legisladores de oposición afirman que esta es una medida que impone obligaciones a los gobiernos, comerciantes y prestadores de servicios, sin hablar de cómo otorgarles recursos para poder cumplir con las mismas.

Pero díganme, ¿ustedes qué opinan? Pueden mandarme sus comentarios y preguntas a mi correo electrónico: r.a.morenomx@gmail.com