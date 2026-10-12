El debate sobre la libertad de expresión sigue muy presente en nuestro país y una de las modalidades que ha tomado tiene que ver con la llamada “Ley Antimemes”. ¿Pero a qué se refiere con esto?

Verán, por “Ley Antimemes” se hace referencia a una serie de reformas que están siendo discutidas en este momento en el Congreso de la Unión, las cuales giran en torno a la Ley Federal del Derecho de Autor y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (junto con el Código Penal Federal).

Primero, en cuanto a la Ley Federal del Derecho de Autor, se establece que los proveedores de internet serán responsables cuando sus clientes incumplan las normas de protección de derechos de autor (del mismo modo que se imponen nuevas sanciones para los usuarios).

De tal manera que, si una persona considera que su obra o material protegido está siendo usado de manera ilegal, podrá notificar a los proveedores de internet, quienes tienen la obligación de responder a la solicitud, retirar el contenido y, en caso de ser necesario, terminar el servicio al usuario que cometió la infracción.

Asimismo, establece reglas que imponen sanciones para quienes reproduzcan o imiten, a escala comercial, los logos, diseños, dominios electrónicos o documentos oficiales de una institución pública para inducir al error o cometer un ilícito.

Por otro lado, en cuanto a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, se previó una reforma que establecía sanciones para aquellas personas que usen o incorporen, a escala comercial, signos oficiales de las dependencias públicas para inducir al engaño a través de cualquier medio digital o tecnológico.

En este caso, por escala comercial se debe entender que se busca un beneficio monetario directo o indirecto, o bien una ventaja económica.

Sin embargo, en ambos casos, diputados de oposición salieron para argumentar que las disposiciones de estas normas eran demasiado ambiguas, que no dejaban en claro qué es lo que debía entenderse por desinformación, lo que abría la puerta a que el gobierno pudiera censurar la crítica por parte de los ciudadanos.

Ante esta situación, se llevaron a cabo una serie de modificaciones a las propuestas de reforma para que en el texto final se deje en claro que dichas disposiciones no podrán usarse para limitar la sátira, parodia o crítica, sino que solo resultarán operantes cuando se usen estos signos distintivos para:

1. Hacer pensar a la gente que una comunicación o documento proviene de una fuente oficial cuando en realidad no es así.

2. Cometer un ilícito.

Entonces, bajo el criterio que se pretende establecer, solo aplicaría esta norma si se busca usar los logos y diseños del gobierno para cometer un ilícito o engañar a la gente, haciéndole pensar que una información viene de una fuente oficial y que con dichas acciones se obtenga algún lucro.

Ahora, como pueden apreciar, todo el debate surgió precisamente por la manera en la que estaban redactados los artículos.

Por un lado, diputados de la Cuarta Transformación alegaban que el propósito de estas reformas no es limitar la libertad de expresión de los mexicanos, sino únicamente modificar la legislación en materia de propiedad intelectual para que estuviera más acorde con los compromisos y tratados internacionales celebrados por el país, especialmente el T-MEC.

Del mismo modo, se buscaba proteger a los usuarios de internet contra fraudes llevados a cabo por personas que pretendían hacerse pasar por instituciones públicas.

Por el otro, diputados de oposición señalan que era un intento de castigar con multas e incluso prisión a aquellas personas que buscaran hacer sátira o crítica al gobierno, del mismo modo que afectaría a aquellas personas que llevaran a cabo trabajos informativos, educativos o artísticos.

Entonces, solo queda esperar para ver de qué manera aprueban estas normas.

Pero díganme, ¿ustedes qué opinan? Pueden mandarme sus comentarios y preguntas a mi correo electrónico: r.a.morenomx@gmail.com