Más del 90% de la población de Aguascalientes no separa sus residuos sólidos urbanos, lo que complica la labor de los pepenadores, aseguró el presidente de la Asociación de Recicladores Ecológicos, Israel Ortega González, quien llamó a la gente a sumarse a su programa “Ponte tus moños”, donde marquen sus bolsas con el material de reciclaje.

El activista reconoció que actualmente no se cumple en Aguascalientes con lo que dice la Ley de Protección al Ambiente en el sentido de que todo generador de residuos sólidos deberá separarlos en orgánico e inorgánico dentro de las casas habitación, oficinas o sitios de reunión, lo cual complica la labor de los pepenadores ya que no hay forma de poder separar el producto porque ya viene contaminado. “La gente comenta que no sirve de nada, pero sí sirve de mucho”, afirmó.

Asimismo, dijo que ya es tiempo de que Aguascalientes cuente con una Planta Tratadora y de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos y de esta forma poder cumplir con las normatividades a nivel internacional, en cuanto a la separación de los diferentes residuos.

Hay más de 200 chatarreras y recicladoras en el estado.

Más de 7 mil pepenadores viven de la recolección de basura.

“Ponte tus Moños”, es una campaña a través de la cual piden a la gente colocarle un moño de color a su bolsa para que el pepenador sepa que ahí va el material de reciclaje para que ellos puedan hacer mejor su trabajo.

¡Participa con tu opinión!