José de Jesús López de Lara

La tarde del martes se registró una movilización en la carretera Aguascalientes-Bajío de San José, Jalisco, luego que tres ganaderos fueron secuestrados por integrantes de la delincuencia organizada.

De acuerdo con las primeras investigaciones que realiza la Fiscalía General de Jalisco, el “levantón” múltiple ocurrió en territorio del municipio de Encarnación de Díaz.

Los primeros reportes indican que hombres armados con rifles de asalto y que viajaban en una camioneta pick up, intentaron secuestrar a tres ganaderos que viajaban en otra camioneta tipo SUV, color blanco, cuando se desplazaban por la carretera estatal No. 214, en el poblado de El Bajío de San José, perteneciente al municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.

Las víctimas intentaron escapar hacia el poblado de Los Cuervos, Aguascalientes, con la intención de pedir ayuda a los policías estatales que están comisionados en un retén instalado en la carretera estatal No. 36.

Sin embargo, los delincuentes comenzaron a disparar y provocaron que el conductor de la camioneta perdiera el control y se saliera de la cinta asfáltica, para después volcarse aparatosamente.

Fue en ese momento que varios sujetos llegaron hasta ese sitio y con lujo de violencia bajaron a los tres ganaderos, para después subirlos a la camioneta en que viajaban y escaparon con rumbo desconocido.

Al lugar de los hechos acudieron policías estatales de Jalisco y policías preventivos de Encarnación de Díaz, quienes únicamente encontraron volcada sobre su toldo y abandonada, la camioneta en que viajaban las víctimas.

Ante la posibilidad de que los plagiarios escaparan hacia Aguascalientes, se pidió apoyo a los policías estatales, pero hasta anoche no se había logrado ubicar a los sospechosos ni a las víctimas.