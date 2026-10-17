Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Autoridades aeronáuticas estadounidenses revocaron las medidas que restringían la apertura de nuevos vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia EU.

Las restricciones se remontan a julio de 2025, cuando el Gobierno de Donald Trump anunció medidas contra las aerolíneas mexicanas por presuntos incumplimientos del acuerdo bilateral de transporte aéreo.

El Gobierno de EU también había acusado que decisiones de la Administración de Andrés Manuel López Obrador eran anticompetitivas y discriminatorias contra aerolíneas de EU, para obligarlas a trasladarse al AIFA.

A través de un comunicado, la Cancillería mexicana destacó que el retiro del veto es producto del cumplimiento de compromisos bilaterales en materia de aviación, mientras que el Gobierno de Trump subrayó que la Administración de Claudia Sheinbaum dio marcha atrás a las restricciones de AMLO.

La medida del Departamento de Transporte de EU, dijo la SRE, revoca la orden 213-2 de esa dependencia, mediante la que se habían restringido operaciones existentes, propuestas y futuras de transportistas mexicanos.

En octubre del año pasado, el Departamento de Transporte estadounidense endureció las sanciones al suspender dos rutas vigentes desde el AIFA, cancelar otras 11 que estaban previstas para iniciar operaciones desde ese aeropuerto y el AICM e impedir nuevas rutas o aumentos de frecuencias hacia territorio estadounidense.

Volaris, Viva y Aeroméxico celebraron la decisión de EU y dijeron que les permitirá avanzar en más rutas entre la Zona Metropolitana de la CDMX y la Unión Americana.