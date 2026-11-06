Fernanda Torres Agencia Reforma

CDMX.- Cirque du Soleil inició los preparativos para presentar por primera vez en México su espectáculo Echo, que ofrecerá funciones del 12 de noviembre al 3 de enero en Santa Fe, Ciudad de México. Más de 100 personas, incluidos integrantes del elenco, participaron en el levantamiento de la Gran Carpa, una ceremonia tradicional de la compañía canadiense.

La estructura tiene capacidad para 2 mil 500 espectadores, mide 51 metros de diámetro y cuenta con cuatro mástiles de acero de 25 metros de altura, además de más de 100 postes que sostienen la lona.

Kevin Albert, publicista de Cirque du Soleil, explicó que el montaje representa un momento especial para los artistas, pues la carpa se convertirá en su hogar durante varias semanas.

Echo aborda la conexión entre los seres humanos y el reino animal mediante una propuesta visual que combina tecnología, música, danza y acrobacias. El espectáculo reúne a más de 50 músicos, acróbatas y bailarines.

La producción ofrecerá entre ocho y diez funciones semanales. Albert destacó que se trata de uno de los montajes más recientes de la compañía, caracterizado por su innovación tecnológica, elaborados vestuarios, maquillaje y números acrobáticos que buscan sorprender al público mexicano durante su temporada.