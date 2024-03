El martes 11 del presente mes, el presidente López Obrador, en la mañanera, cuestionó si los adversarios políticos de Morena y de su proyecto de la cuarta transformación, están en contubernio con el Poder Judicial para plantear la posibilidad de generar un golpe de Estado técnico para invalidar los resultados de las próximas elecciones. Lo anterior solo es producto de una mente perversa como la de López Obrador que está preparándose contra cualquier posible contingencia que en este proceso electoral les pudiera dar un revés. Y es que no se puede dudar que esta es una elección muy inequitativa, probablemente la segunda en la historia de México después de la de 1976 cuando López Portillo fue el único candidato a la presidencia. En esa ocasión, López Portillo declaró: “Con tan solo el voto de mi madre ganaré la presidencia”. La elección de este año es la que tiene el piso más disparejo que nunca. Es la elección en donde el partido en el poder tiene más ventajas indebidas e ilegales que jamás se hayan visto. Pero el presidente está diciendo que le van a hacer fraude. Y le diré porque consideramos que es una de las elecciones más inequitativas en la historia de México. Primero, porque el presidente se está metiendo descaradamente en la campaña. Es en los hechos el vocero y promotor de la campaña de Morena y eso está prohibido por la constitución y eso está siendo violado todos los días por López Obrador. Segundo, porque la campaña de Morena a la presidencia empezó con las “corcholatas” ¡año y medio antes! Y tercero, porque además de que empezaron con tanto tiempo antes, gastaron una fortuna en esas campañas internas, que deben haber costado cientos o miles de millones de pesos. De tal forma que por esas tres razones, este es un juego muy disparejo. Sin embargo, el presidente dice que es una campaña inequitativa. La verdad es que es al revés. La inequidad está del otro lado y eso está a ojos vistas. Y además, las autoridades, en plural, han sido tibias, timoratas y en realidad la acción demasiado complaciente, tímida y lenta, en parte porque la ley no da para más. Pero en parte porque no ha habido suficiente contundencia y liderazgo público de las autoridades electorales, lo que ha permitido que López Obrador en los hechos se salga con la suya. Por lo tanto, quien debería de estarse quejando es la oposición, no López Obrador. Nos parece que la campaña de Xóchitl Gálvez ha sido demasiado tímida en exigir a las autoridades que actúen. Es sorprendente que las autoridades han hecho llamados, han emitido declaraciones, la comisión de quejas del INE una y otra vez emiten medidas cautelares, pero el presidente no las acata, no le importa, se burla una y otra vez y sigue haciendo lo que quiere y las autoridades no han encontrado un mecanismo político, que no legal porque la ley no da para eso, para detener al presidente. En este caso, vemos que es una elección inequitativa. El llamado fraude a la ley ha sido cometido por López Obrador y el oficialismo. Pero López Obrador está diciendo que él es víctima y nuevamente se va a salir con la suya porque a pesar de que hoy claramente la que lleva la ventaja es Sheinbaum, en caso de que ella perdiera y ganara Xóchitl, entonces López Obrador va a decir que le hicieron fraude. Ahora sí que los patos tirándole a las escopetas. Por eso la pregunta es: ¿Qué pasaría si la candidata del presidente López Obrador no gana la elección? ¿Cuál sería la reacción del presidente de la república? En primer lugar, va a rechazar el resultado y va a decir que se trató de un fraude de los poderes fácticos, de los medios de comunicación y va a facilitar e inducir protestas y entonces va a haber una enorme convulsión social y política.Recordemos cómo en 2006, cuando pierde López Obrador contra Felipe Calderón, vivimos los ciudadanos cómo se construyó una mentira a partir de evidencias selectivas, parciales y a partir de eso indujo una creencia jamás probada de que presuntamente se le habría hecho un fraude cibernético y luego cambió y dijo que había sido un fraude a la antigüita y luego pidió que se anulara la elección. El asunto es que eso lo hizo como candidato de oposición. Cerró Paseo de la Reforma. Condujo a una que pudo haber llegado a ser una crisis constitucional, sólo fue una crisis política. Pero ahora es presidente de México y si el presidente del país rechaza un resultado de una elección, pues ahí tenemos lo que pasó en Washington en 2021 como uno de los ejemplos que un presidente en el poder puede generar si no quiere que gane la oposición. Por supuesto que la candidata oficial va a la cabeza, pero aún si ganara la candidata opositora, la intervención y la inequidad de la elección van a forzar a que no se le pueda levantar la mano por la sencilla razón de que esta elección ya ha sido violentada por la inequidad y por la violación a la Constitución. López Obrador ya mostró su manera de pensar y no aceptará entregar el poder a otro partido que no sea Morena, que es su proyecto político personal y para ello aplicará aquello de que: “¡Nada de que la ley es la ley!”, que es un sinónimo de la frase atribuida a Luis XIV: L’ÉTAT C’EST MOI – “El Estado soy yo”.