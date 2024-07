Una automovilista resultó lesionada al ser impactado su vehículo por un camión de pasajeros de una agencia de viajes que cubre rutas hacia Estados Unidos.

El aparatoso accidente automovilístico se registró el pasado jueves en la carretera federal No. 45 Norte, a la altura del kilómetro 27+000, en el municipio de Pabellón de Arteaga.

Hasta ese lugar acudió personal de Protección Civil Municipal de Pabellón de Arteaga y una ambulancia del ISSEA, además de agentes de la Guardia Nacional.

Quien resultó lesionada fue una mujer identificada como Pamela Guadalupe, de 28 años, con domicilio en el fraccionamiento Villas de Pabellón, quien conducía un automóvil Chevrolet Aveo, color gris y placas de circulación ABY-135-F del. estado de Aguascalientes.

Una vez que los paramédicos del ISSEA le proporcionaron los primeros auxilios, se determinó que no requería ser trasladada a algún hospital.

Se estableció que la joven conductora se desplazaba en condiciones normales por la carretera federal No. 45 Norte en sentido de norte a sur, cuando poco antes de llegar al poblado Emiliano Zapata, en Pabellón de Arteaga, el coche Chevrolet fue impactado en su costado izquierdo por un camión de pasajeros marca Prevost, color amarillo, con placas de circulación del estado de Oklahoma, Estados Unidos, de la línea “Agave Bus Lines”.

Esta unidad que conducía el chofer identificado como Carlos Armando, de 25 años, provenía de la ciudad de Oklahoma, Estados Unidos y se dirigía al municipio de Calvillo, Aguascalientes.

Se estableció que el accidente se originó cuando el operador del camión turístico se cambió de carril sin ninguna precaución. El chofer y las 42 personas que viajaban como pasajeros resultaron ilesos. De este accidente tomaron conocimiento los agentes de la Guardia Nacional.