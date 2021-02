Victoria Félix, Emmanuel Aveldaño, Perla Martínez, Ángel Charles y Adriana Dávila Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-A cientos de jóvenes o quizá a miles, les han robado su “futuro” en Nuevo León y en otros estados del país.

Por falta de conocimiento, información o incluso por buena fe, un alto número de adolescentes que no estudian ni trabajan son despojados de sus becas de apoyo del programa federal denominado “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

La promesa de recibir un apoyo económico fue un gancho que atrajo a muchos, pero se trató de un fraude para obtener sus datos personales e inscribirlos en el esquema de apoyos federales sin que supieran.

Jóvenes que cayeron en la trampa de los operadores en Linares y en el área metropolitana de Monterrey detallaron el modus operandi con el que fueron engañados para desviar los recursos de sus becas.

Reyes Lucio Zurita, ex auxiliar de la Coordinación de Desarrollo Económico de Linares, y Yair Omar Guerrero Ríos, actual aspirante de Morena al Distrito 4 federal por Nuevo León, fueron señalados como los operadores de los desvíos.

El esquema de Lucio consistía en ofrecer un supuesto empleo o apoyo económico a los jóvenes y con ese engaño conseguir sus datos e inscribirlos.

Para ello armó una red con dueños de pequeños negocios que daban de alta a los jóvenes, simulando una capacitación.

El ex funcionario operó este esquema estando en funciones y después de dejar el cargo en agosto del 2019, y continuó al menos hasta noviembre del 2020.

Una vez que eran aceptados en los negocios seleccionados por el ex servidor público, los jóvenes acudían a BBVA Bancomer a tramitar su tarjeta, la cual era decomisada.

Lucio sólo les daba entre 250 a mil pesos por mes, de los 3 mil 600 pesos que deberían recibir, y en algunos casos no les entregaba nada.

Los entrevistados exhibieron estados de cuenta donde constan los retiros que hacía el ex funcionario.

Keila García Alemán, de 22 años y recién egresada de Enfermería, fue parte del programa, sin conocer los detalles del mismo.

“Vinieron unas vecinas a invitarme al programa, sólo me dijeron que les faltaba gente, que iba a ser un apoyo de mil pesos (mensuales), me tomaron una foto y me pidieron los datos”, relató García, quien estuvo registrada de junio del 2019 a mayo del 2020 en un autolavado, propiedad de Alfredo Betancourt, ubicado en Linares.

“Nos citó en el edificio (municipal) para entregarnos una tarjeta, luego nos mandaron al banco para cambiarle el NIP y entregarla. éramos como 10 ó 12 personas las que estábamos recibiendo ese pago”.

García admitió que sólo iba al negocio cuando acudían los inspectores.

Con el testimonio de siete beneficiarios se estimó que podría haber otros 83 jóvenes afectados en Linares a los que en, promedio, les quitaban 2 mil 748 pesos por mes. Así el desvío ascendería en un año, al menos, a 2.7 millones de pesos.

En Santa Catarina el esquema era distinto: a los jóvenes les ofrecían mil 600 pesos por acudir a talleres motivacionales que impartía la empresa Ser 360, de Guerrero Ríos, a cambio de brindar sus datos personales.

De esta manera ellos eran inscritos en el programa, sin saberlo.

Guerrero Ríos constituyó dos empresas el 29 de noviembre del 2019: Ser 360 y B Ur Best de Monterrey, mismas que fueron registradas en el padrón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Nallely Gómez Ruiz, estudiante de la Facultad de Medicina de la UANL, fue contactada por José Vélez, presunto ex colaborador de Ser 360.

“Me dijo que ellos estaban dando una beca en la que tú asistías al curso y aparte te pagaban, me decía que me iban a pagar 400 pesos a la semana”, explicó la joven de 21 años.

Una vez inscrita, le hicieron firmar una carta en la que se comprometía a depositar el resto de los recursos de la beca a la cuenta de Banorte número 0469469178, que aparece a nombre de Guerrero Ríos, con el argumento de que era para gastos de los talleres, aunque estos nunca se realizaron.

Las Reglas de Operación del Programa establecen que los aprendices no deben entregar dinero a los tutores.

“Me llevaron a un lugar a firmar una hoja, donde venía explicado cuánto iba a recibir y cuánto le iba a depositar a ellos… les tenía que depositar los 2 mil pesos (mensuales)”, detalló Gómez Ruiz.

Los aprendices acudían a un domicilio ubicado en Quetzal 104, en San Nicolás, aunque Ser 360 presuntamente estaba en Lázaro Cárdenas, en San Pedro, según la plataforma.

La afectada proporcionó a EL NORTE documentos donde constan los depósitos que realizó.

La joven relató que en la Facultad de Medicina conoció otros cuatro casos de estudiantes afectados.

Durante el tiempo en el que los jóvenes fueron parte de la red, Guerrero Ríos presumió lujos en sus redes sociales.

“De que tenemos porte no hay duda”, publicó en su Facebook, “pero no hay que olvidar el trayecto: de la pizza del Little Caesars 2 veces por semana Ál Bardot, de la Chuma Colombia a San Pedro, del Tsuru sin clima al BMW”.

La invitación se extendió a jóvenes de toda el área metropolitana con cupo limitado por municipio e incluso de otros estados, según la publicidad que circuló la organización.