Las denuncias sin sustento en conflictos de pareja podrían representar un costo de hasta 84.35 millones de pesos anuales para la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con una proyección del Colegio de Economistas, que advierte sobre el gasto de recursos públicos en investigaciones que carecerían de elementos suficientes.

María del Carmen Corchado Reyes, presidenta del organismo, explicó que el cálculo considera que el 10% de las carpetas relacionadas con violencia familiar correspondería a denuncias falsas o sin sustento, con un costo promedio de 20 mil 761.68 pesos por expediente. El estudio contempla tres escenarios: si el porcentaje fuera del 5%, el impacto alcanzaría 42.19 millones de pesos, por 2 mil 32 carpetas; con el 10%, ascendería a 84.35 millones, por 4 mil 63 expedientes, y con el 15% llegaría a 126.54 millones de pesos, correspondientes a 6 mil 95 investigaciones.

Para establecer estas estimaciones, el Colegio tomó como referencia un presupuesto anualizado de la Fiscalía de 843 millones 616 mil 83 pesos y 40 mil 633 carpetas proyectadas a partir de los 30 mil 475 delitos registrados entre enero y septiembre. Señaló que cada expediente requiere la intervención de agentes del Ministerio Público, policías ministeriales y peritos, por lo que las investigaciones sin sustento pueden restar capacidad operativa a la atención de delitos reales y víctimas en riesgo. El análisis también refiere un rezago de 82 mil 262 carpetas de investigación en Aguascalientes y aproximadamente 2.9 millones de procedimientos pendientes en las fiscalías estatales del país.

Ante ello, el organismo propuso establecer filtros técnicos y periciales desde el inicio de las investigaciones, aplicar responsabilidades penales cuando se compruebe falsedad en declaraciones, fortalecer las auditorías internas para detectar irregularidades y garantizar la presunción de inocencia. Añadió que la protección de los derechos de mujeres y hombres no debe convertirse en una confrontación entre géneros, sino garantizar investigaciones imparciales, transparencia y respeto al debido proceso.