Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió que si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenía una investigación contra Latinus, su titular Pablo Gómez, «boicoteó» su procedencia jurídica al hacer público datos reservados.

«Si hay una investigación, la corrompió al hacer públicos datos reservados. Boicoteó toda procedencia jurídica de esos actos.

«Si identifica algún movimiento indebido se lo tiene que presentar a la FGR. Ya no tiene ninguna manera que jurídicamente proceda. El futuro de ese proceso está condenado al fracaso», indicó.

Consideró que publicar cuánto ganan algunos colaboradores, que casualmente son de los más críticos del Gobierno, es buscar amedrentar y generar desprestigio.

«Si está investigando el origen indebido del financiamiento de un ente particular, ¿qué tienen que ver los pagos a los colaboradores? Cuando el mismo Pablo Gómez dijo ‘contra ellos no hay nada’.

«No les interesa la persecución de algún acto ilícito, sino desprestigiar, porque ninguno de los que aparecemos ahí (en la lista difundida) tiene relevancia de interés público, salvo esta lógica autoritaria que es la de desprestigiar», afirmó.

Lorenzo Córdova advirtió que el titular de la UIF violó la legislación sobre datos personales, y podría estar cometiendo el delito de abuso de autoridad al hacer uso de información que es exclusiva para su función y no para otros fines no legales.

Por ello, indicó que procederá jurídicamente, pues es la única forma de «combatir el autoritarismo».