Les hallaron droga a Esmeralda y a Blanca

Dos mujeres fueron detenidas en calles del fraccionamiento Las Viñas luego de que policías municipales les encontraran varios envoltorios y una bolsa con sustancias granuladas, por lo que quedaron bajo investigación por su probable participación en delitos contra la salud.

Elementos del Grupo Motorizado Centauros realizaban recorridos de vigilancia sobre circuito La Vid cuando observaron a dos mujeres descender de un taxi. Según el reporte policial, ambas comenzaron a correr al percatarse de la presencia de los uniformados.

Los oficiales les marcaron el alto y consiguieron interceptarlas metros adelante. Durante una inspección preventiva, a una de ellas le encontraron seis envoltorios de plástico con una sustancia granulada, mientras que la otra llevaba una bolsa transparente con 10.6 gramos de una sustancia de características similares.

Las detenidas fueron identificadas como Esmeralda “N”, de 29 años, y Blanca “N”, de 37.

Ambas mujeres, junto con los indicios asegurados, fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.