Les gustó la bici ajena; uno terminó detenido

Un hombre de 41 años fue detenido por policías municipales tras ser señalado como uno de los tres sujetos que presuntamente amenazaron con un cuchillo a un joven para despojarlo de su bicicleta y una mochila, en calles del fraccionamiento Lomas del Gachupín.

Los oficiales realizaban labores de vigilancia cuando, en el cruce de Palmira y El Palmar, observaron a un hombre que corría hacia ellos y hacía señas para llamar su atención.

José, de 27 años, relató que momentos antes tres individuos lo habían amagado con un cuchillo y le quitaron una bicicleta, además de una mochila con diversos objetos. El afectado señaló un domicilio cercano sobre la calle Palmira, donde aseguró que se encontraban los presuntos responsables.

Los uniformados se dirigieron al punto indicado y localizaron a tres personas en el exterior del inmueble. Durante la intervención consiguieron detener a uno de ellos, identificado como Juan “N”, de 41 años.

Al sospechoso le aseguraron una bicicleta de montaña negra, reconocida por José como de su propiedad.

Juan “N” fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de determinar su situación jurídica. El afectado, por su parte, fue orientado para presentar la denuncia correspondiente y continuar con las investigaciones.