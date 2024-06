Les fue bien a los papás

Aguascalientes festejó como nunca antes a los padres en su día, afirmó el dirigente estatal de la CANACO Aguascalientes, Miguel Ángel Breceda Solís, al reportar alto dinamismo económico en el fin de semana del festejo del Día del Padre.

La expectativa de las ventas con motivo de la celebración fue superada, con una estimación de ingresos por 290 millones de pesos, lo cual representa un incremento del 15% en las ventas, señaló.

Los restaurantes, plazas comerciales y salas de cine se vieron a tope, como no ocurría con anterioridad a la pandemia, y en muchos años de los festejos por Día del Padre, consideró.

Lo que muestra la relevancia que adquiere el Día del Padre entre los consumidores, tomando en consideración que incluso no se presentaron tantas promociones como ocurre con el festejo del Día de las Madres.

Breceda Solís manifestó que este fin de semana resultó muy interesante para el sector comercio, generándose una derrama económica pareja para todos los sectores, al encontrarse alta compra de artículos caballeros, al igual que en recorridos turísticos en viñedos y paseos por vinícolas.

Planteó que existe una mayor cultura de festejo a los papás, quienes se han responsabilizado en mayor medida del cuidado de la familia y los hijos, en un mayor grado que antes y la sociedad se los reconoce.

El Día del Padre no alcanza aún a la actividad económica que se genera con motivo del Día de la Madre, pero muestra un crecimiento en el gasto familiar, considerando que en promedio se destinan entre 750 y 1,350 pesos por compra de pasteles, comidas familiares y obsequios para los papás.

“Hay quienes hacen una carne asada, compran productos, otros los llevan a comer, les compran una loción, pero fueron muy festejados”, destacó.