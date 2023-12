Les faltan brazos en industria automotriz

Existe una preocupante situación de déficit de trabajadores en la industria automotriz de Aguascalientes y una creciente necesidad de mano de obra, reconoció Rogelio Padilla de León, secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica de la FTA.

Destacó que, aunque las empresas operan al 100% de su capacidad instalada, y algunas incluso la sobrepasan, la demanda o sobredemanda ha llevado a tiempos extraordinarios de trabajo. Este escenario es común en la mayoría de las empresas, en especial aquellas que proveen tanto a Nissan México como a Nissan Estados Unidos.

Sin embargo, indicó que la falta de personal completo sigue siendo un desafío importante, señalando problemas persistentes de rotación, ausentismo y dificultades para alcanzar la plantilla ideal debido a la inestabilidad en la generación de nuevos empleados. A pesar de los esfuerzos, el déficit de trabajadores se mantiene en torno a los 2 mil.

El líder sindical explicó que este problema se debe, en parte, a un cambio generacional, donde la nueva generación no encuentra atractivo trabajar en la industria. Además, mencionó que algunos estudiantes optan por no continuar con la educación y no ven la industria como una opción viable de empleo.

Padilla de León también señaló la persistente tasa de desocupación y mencionó que los apoyos gubernamentales a diversos sectores, como los programas para jóvenes y la tercera edad, generan una ‘zona de confort’ que desincentiva la búsqueda de empleo en la industria automotriz.

Con respecto a la producción, confirmó que muchas empresas operan al máximo de su capacidad instalada, con algunas fabricando hasta 5 mil componentes por día, dependiendo de la actividad específica de cada una.

TEMA CRUCIAL. Padilla de León subrayó que el déficit de trabajadores y la necesidad de abordar los desafíos laborales se han convertido en un punto central para las negociaciones de los contratos colectivos que se llevarán a cabo a principios del próximo año. Espera que estas negociaciones no sólo mejoren la competitividad de las empresas, sino que también las hagan más atractivas para nuevos talentos.