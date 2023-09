Después de haber derrotado a los Astros en el primer juego de la serie, el día de ayer, las Panteras de Aguascalientes cayeron ante el cuadro jalisciense en un partido que se perdió desde los primeros minutos y en el que los visitantes no perdonaron desde la línea de triples.

Este miércoles, los equipos de Panteras y Astros se volvieron a ver las caras en la cancha de los Hermanos Carreón. Esta vez, el partido comenzó muy mal para el cuadro felino, ya que en siete minutos solo anotaron 5 puntos, mientras que los Astros ya habían roto la barrera de las 25 unidades.

La masacre continuó durante el segundo y el tercer periodo, y es que el conjunto de Astros tuvo una efectividad increíble desde la línea de tres, llegando a marcar hasta 20 triples durante todo el partido. Cuando faltaban 8 minutos para que terminara el encuentro, los de Jalisco llegaron a tener una ventaja de hasta 30 puntos, por lo que estaba prácticamente sellada su victoria.

Sin embargo, en los últimos minutos, el cuadro de Aguascalientes respondió con los jugadores suplentes y eso hizo que la grada se encendiera, ya que a falta de poco menos de 2 minutos, la diferencia bajó a solo 10 puntos. A pesar de que el ambiente estuvo inmejorable en la grada, el equipo felino no pudo recuperarse y el marcador final fue de 93-103 a favor de los Astros.

Lo rescatable de este partido fue la buena respuesta en los últimos minutos, tomando en cuenta que los jugadores que respondieron fueron los suplentes, ya que cuatro de los cinco titulares simplemente no tuvieron su mejor partido.

Los más destacados de Panteras fueron Jaron Martin, Idris Alvarado, Ángel Matías e incluso los dos oriundos de Aguascalientes, Jorge Casillas y Jorge de la Serna, quienes fueron pedidos por la afición y respondieron de buena manera.

Con esta derrota, el equipo de Panteras volvió a emparejarse con una marca de 5-5 y ahora se prepararán para su visita al golfo, donde jugarán su siguiente serie el 17 y 18 de este mes ante Halcones Rojos de Veracruz.