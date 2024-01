Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Las corporaciones requieren evaluar las necesidades y capacidades de sus policías en función de los riesgos de seguridad, recomendó Daniel Gómez-Tagle, creador del proyecto Azul Cobalto.

«(A los policías) nos les compran el equipamiento que realmente necesitan para protegerse, el que realmente necesitan para trabajar, y tampoco les enseñan a usar el que tienen, podemos ver a policías súper armados, pero el equipamiento no corresponde a sus necesidades», lamentó el experto en seguridad.

«Por ejemplo, les compran fusiles de asalto a quienes vigilan el centro de la ciudad, pero la estadísticas demuestran que un enfrentamiento en esa situación requiere de pistolas, porque los fusiles tienen un kilómetro de alcance y pueden poner en riesgo a otras personas, entonces se les da equipamiento súper avanzado a escoltas cuando eso lo requiere quien está en otras funciones».

Gómez-Tagle reprochó además que los oficiales estén supeditados a las órdenes políticas.

«No hay análisis de riesgo, y por tanto, se está dejando de lado una oportunidad para proteger a los policías. Cuando matan a un policía no sólo matan a un ciudadano, el Estado pierde capacidad para responder ante el crimen organizado», indicó.

«Al hablar de policías asesinados no sólo nos referimos a homicidios; si los convertimos en el porcentaje del estado de fuerza que cada entidad pierde, la balanza se inclina completamente, porque lo que se pierde no son 100 ciudadanos sino como el caso de Zacatecas, que pierde el 4 por ciento de respuesta ante el crimen».

El proyecto Azul Cobalto nació en 2020 y contabiliza a policías activos asesinados desde 2017.

Incluye a mujeres policías y si los oficiales fueron asesinados por emboscada, enfrentamiento, secuestro, con su familia y en patrullaje.

Durante la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador (hasta el 3 de enero) han sido asesinados 2 mil 99 agentes de las diversas agencias policiales civiles, incluyendo Guardia Nacional.