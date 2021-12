En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, quedó aprobada la ampliación de recursos para integrar un remanente equivalente a 1 millón 200 mil pesos, con lo que se podrá cumplir con los compromisos que el organismo había detenido ante la falta de recursos durante el año fiscal por terminar.

Según lo especificado durante la sesión extraordinaria, los recursos ya citados son un sobrante que el partido Movimiento de Regeneración Nacional no utilizó en el transcurso de este 2020, por lo que tenía que ser devuelto. Así, al ser reintegrado el recurso a las arcas del IEE, se logró solventar el déficit que ya presentaba el organismo electoral.

En rueda de prensa virtual, Landeros Ortiz recordó que, en este año, el IEE se vio en la necesidad de solicitar una serie de ampliaciones a su presupuesto, como nunca antes en los cinco años que lleva al frente del instituto; esto debido a que el recurso asignado por el Congreso del Estado fue insuficiente para el proceso electoral 2020-2021.

NADA DE MAL USO. Por lo que respecta a la sesión extraordinaria del Consejo General del IEE, quedaron aprobados también los lineamientos para el uso de recursos públicos en el proceso electoral venidero con la intención de que los funcionarios no hagan uso de dichos recursos a favor de algún candidato.

En la sesión, se dejó en claro que las autoridades del Gobierno Estatal y de los ayuntamientos deberán entregar al Instituto Estatal Electoral las reglas de operación, el calendario de entrega de programas y acciones sociales, así como el padrón de beneficiarios en un plazo no mayor a los 90 días posteriores a la aprobación del presupuesto anual de egresos.

¡Participa con tu opinión!