Un recorrido de vigilancia desplegado por elementos del Grupo Antipandillas de la Policía Municipal terminó con 12 personas aseguradas por diferentes faltas y conductas detectadas durante las intervenciones.

Los oficiales recorrieron distintas colonias y puntos considerados estratégicos, donde reforzaron la presencia policial y realizaron revisiones preventivas.

Durante el despliegue fueron interceptadas 12 personas que, por diversas circunstancias, quedaron bajo resguardo de los uniformados. Posteriormente fueron trasladadas ante la autoridad correspondiente, instancia encargada de determinar su situación conforme a derecho.

Como parte del mismo operativo, los policías inspeccionaron motocicletas y vehículos que circulaban por las zonas recorridas, con la finalidad de detectar situaciones de riesgo y prevenir posibles hechos delictivos.

La corporación señaló que este tipo de recorridos se mantiene de manera permanente en diferentes sectores de la ciudad como parte de las labores de vigilancia y proximidad.