Dos sujetos fueron sorprendidos cuando presuntamente saqueaban una parcela de hortalizas en el municipio de Asientos. Ambos terminaron detenidos y bajo investigación por el delito de robo calificado.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la comunidad de Lázaro Cárdenas, sobre el camino de terracería que conduce hacia Molinos, donde policías del Mando Coordinado atendieron un reporte sobre dos individuos que sustraían productos agrícolas de un sembradío.

Al llegar al sitio, los uniformados encontraron una camioneta Ford Ranger negra, con placas de Texas, en la que dos hombres cargaban varias arpillas llenas de hortalizas.

Los sospechosos fueron identificados como Antonio N., de 34 años, y José N., de 31, quienes fueron detenidos en el lugar. Durante la intervención, los policías aseguraron 12 arpillas con productos del campo.

El encargado de la parcela reconoció las hortalizas como propiedad del predio y presentó la denuncia correspondiente contra los detenidos.

Tanto los dos hombres como la camioneta y la mercancía recuperada quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se abrió una carpeta de investigación por el presunto delito de robo calificado.