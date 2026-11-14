Un joven de 18 años fue detenido por elementos del Mando Coordinado luego de que le encontraron un cuchillo de aproximadamente 50 centímetros de longitud, que llevaba oculto entre sus prendas mientras caminaba por calles de la comunidad Corral de Barrancos, en el municipio de Jesús María.

La captura ocurrió sobre la calle Camino Real, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia y detectaron a un individuo que adoptó una actitud evasiva al percatarse de la presencia de la patrulla.

Ante su comportamiento, los policías decidieron interceptarlo para someterlo a una revisión preventiva.

El sospechoso se identificó como Leonel «N», de 18 años, a quien durante la inspección corporal le descubrieron un cuchillo de aproximadamente medio metro de largo, que llevaba fajado a la cintura.

Debido a que el joven no pudo justificar la portación del arma blanca, los oficiales procedieron a detenerlo y asegurar el objeto punzocortante.

Finalmente, Leonel fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, encargado de determinar su situación jurídica.