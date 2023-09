Gladys Denisse Tello Echeverria Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Dandy del rock, galán añejado, pero conservado de lo mejor, Leonardo de Lozanne se presentó esta noche ante su audiencia, la que lo ha seguido como solista, y les dio un show lleno de alta vibra y sorpresas.

Vocalista de Fobia de toda la vida, actor, conductor y modelo, Leo estuvo en el Lunario del Auditorio Nacional para presentar su disco Espacial Colonial y contó con la presencia de Daniel Gutiérrez, de La Gusana Ciega; Denise Rodríguez, de Hello Seahorse y de Christian Jean.

«Ha sido una gran aventura, y me siento muy agradecido con ustedes porque me han apoyado, me han seguido y esta faceta de solista me gusta y me llena», expresó el esposo de Sandra Echeverría y considerado uno de los galanes del rock nacional.

Con el vocalista de La Gusana cantó «Mi Planeta Azul», con la rockera también conocida como Lo Blondo, ejecutó «Delicadamente»; y con Christian cantó «Fuerza».

Bromista, risueño, coqueto y muy agradecido con su público, fue como se mostró con la audiencia el músico de 52 años, y quien tuvo a un costado del escenario a una intérprete de lenguaje para sordomudos, ya que hubo un sector invitado que usó chalecos que reciben vibraciones de música, y leyeron toda las señas que ella hizo.

Leonardo de Lozanne cantó piezas como «De Negro a Gris», «La Reyna», «No Existe» y «Polvo Cósmico».