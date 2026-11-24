Lorena Jiménez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Leonardo Aguilar, hijo del cantante Pepe Aguilar, anunció su compromiso matrimonial con Adriana Caballero Fridstein, modelo y asesora de imagen originaria de Villahermosa, Tabasco.

El intérprete compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó una fotografía de su prometida luciendo el anillo de compromiso, lo que generó numerosas felicitaciones de seguidores y figuras del espectáculo.

Aunque se desconoce cuánto tiempo llevan juntos, los rumores sobre su relación comenzaron a principios de 2026. En abril, el cantante confirmó el noviazgo mediante una felicitación de cumpleaños. Desde entonces, ambos han compartido fotografías juntos de manera ocasional, manteniendo su vida privada alejada de los reflectores.

El artista, de 27 años, pertenece a una de las dinastías más reconocidas de la música regional mexicana. Debutó oficialmente en 2012 con Nueva Tradición, junto a su hermana Ángela Aguilar. También ha desarrollado una trayectoria como productor y compositor, con materiales discográficos como Gallo Fino (2016) y Esquina 22 (2026).

Por su parte, Adriana Caballero dirige Imagen a la Carta, un proyecto dedicado a la consultoría de imagen y las relaciones públicas.

En 2024, la joven adquirió notoriedad en Tabasco al representar al municipio de Centro y figurar entre las tres finalistas del certamen Flor Tabasco.