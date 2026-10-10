omo parte de los trabajos de remodelación de la Plaza Fundadores, ubicada en el Centro Histórico de Aguascalientes, fue instalada una nueva fuente con forma de león alado, cuya estructura presenta un diseño geométrico. Personal encargado de la obra realizó las maniobras necesarias para colocar la escultura sobre su base, con apoyo de maquinaria.

La instalación forma parte de las acciones de renovación de este espacio público, considerado uno de los sitios emblemáticos de la capital, cuya intervención fue anunciada en junio pasado con una inversión superior a los 600 mil pesos, provenientes de participaciones federales.

Los trabajos de remodelación están previstos para concluir hacia el 22 de octubre, fecha en que se conmemora el aniversario de la fundación de la ciudad de Aguascalientes.