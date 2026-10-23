En el 451 aniversario de la fundación de Aguascalientes, el presidente municipal, Leo Montañez, reivindicó la participación de las mujeres en los orígenes de la ciudad, aseguró que mantendrá su compromiso con la capital después de concluir su administración y encabezó la entrega de reconocimientos a personas destacadas en la cultura, la investigación, el emprendimiento y la labor social.

En sesión solemne de Cabildo, recordó que el 22 de octubre de 1575 se firmó en Guadalajara el documento que dio origen legal a la ciudad, aunque su desarrollo fue resultado del esfuerzo de las personas que se establecieron en el territorio y contribuyeron a formar la comunidad.

En ese contexto, destacó la recuperación de diez figuras femeninas vinculadas con los primeros años de Aguascalientes: Juana de la Cruz, Leonor Lozano, Mariana Suárez, María González, Bernabela González, Francisca de Castro, María Rodríguez, Francisca de Gabay, Ángela de Velasco y María de Isla.

Sostuvo que la memoria histórica debe incluir a mujeres indígenas, negras, mulatas y mestizas, así como a las personas sometidas a la esclavitud, cuyos aportes y experiencias forman parte de los orígenes de la ciudad.

En el plano político, indicó que este sería su último aniversario como presidente municipal y aseguró que continuará trabajando por Aguascalientes una vez que concluya su periodo.

Agradeció a los integrantes del Ayuntamiento, colaboradores y ciudadanos que lo acompañaron durante su gestión, al sostener que su compromiso con la capital responde a sus convicciones y no únicamente al desempeño de un cargo público.

Las trayectorias reconocidas abarcan la gastronomía, el emprendimiento, la historia, la investigación académica, las finanzas, la mercadotecnia, la docencia, la actuación, la danza folclórica, la música, la fotografía, la preservación cultural y el trabajo social.

En representación de las personas galardonadas, Jorge Campos Espino destacó la función de la cultura en la conservación de la identidad de Aguascalientes y la responsabilidad de transmitir el arte y el patrimonio a las nuevas generaciones.

Por su parte, la regidora Cindy Rubalcaba de Loera relacionó la conmemoración con la participación política de las mujeres y recordó que Carmelita Martín del Campo se convirtió, en 1957, en la primera presidenta municipal de Aguascalientes. Señaló que ampliar la presencia femenina en los espacios de decisión también requiere generar oportunidades para quienes todavía enfrentan condiciones de desigualdad.

La ceremonia incluyó la entrega de diez distinciones: