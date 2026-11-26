El alcalde de Aguascalientes, Leo Montañez, sostuvo que los intereses personales no deben anteponerse a las necesidades colectivas, al abordar su futuro político rumbo a 2027 y las decisiones que deberá tomar el Partido Acción Nacional (PAN) para definir sus candidaturas.

En entrevista, el presidente municipal consideró que la aceptación ciudadana, la cercanía con la población, la experiencia y la capacidad deberán ser los criterios que pondere el partido en su proceso interno.

Ante la posibilidad de no ser elegido para contender por la gubernatura, señaló que no se ha detenido a considerar ese escenario y recordó que cuenta con casi 30 años de militancia panista.



Asimismo, llamó a los integrantes de su gabinete a evitar que las simpatías políticas interfieran con sus responsabilidades. “Se vale apasionarse, pero no obsesionarse, porque la obsesión hace que perdamos el propósito de fondo”, expresó.

Al realizar un balance de sus dos administraciones, Montañez identificó la municipalización del servicio de agua potable y la conservación de 40 hectáreas de la mezquitera de La Pona como las principales acciones de su gestión.

Detalló que, antes de que el municipio asumiera el control del servicio hídrico, de cada 100 litros extraídos únicamente 44 llegaban a los hogares, mientras que actualmente se superan los 52 litros. Agregó que la infraestructura de extracción pasó de aproximadamente 220 a 240 pozos, aunque reconoció que aún existen aspectos por mejorar.

En materia de seguridad, se pronunció por dar continuidad a la estrategia estatal impulsada por la gobernadora y complementar las labores policiales con acciones de prevención, atención a la salud mental y participación familiar.

Finalmente, indicó que las solicitudes de apoyo para recibir atención médica encabezan las peticiones ciudadanas, seguidas de las relacionadas con el emprendimiento y los servicios públicos.