El presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, mantiene abierta la posibilidad de buscar la gubernatura del Estado en las elecciones de 2027, aunque señaló que la decisión sobre su eventual candidatura y los tiempos para anunciarla corresponden a la dirigencia de su partido.

El alcalde afirmó que está preparado para asumir un proyecto político de mayor alcance, pero reconoció que todavía no existe una fecha definida para conocer la determinación partidista. Indicó que permanecerá a la espera de las decisiones del Comité Ejecutivo, instancia que deberá establecer los tiempos y las condiciones para las definiciones electorales.

Sobre las posibles aspiraciones políticas de los integrantes de su gabinete, Montañez señaló que ninguno le ha manifestado abiertamente su intención de buscar otro cargo. Aunque reconoció que algunos funcionarios podrían tener interés en participar en el proceso electoral, aseguró que hasta el momento no ha recibido planteamientos formales al respecto.

Ante el escenario electoral rumbo a 2027, el presidente municipal llamó a los integrantes de su administración a no descuidar sus responsabilidades por atender intereses políticos.

Sostuvo que las actividades y los proyectos municipales deben continuar sin interrupciones mientras se desarrollan las definiciones partidistas.

La eventual candidatura de Montañez a la gubernatura dependerá de los acuerdos internos del PAN, mientras el alcalde continúa desempeñando sus funciones al frente del gobierno municipal.