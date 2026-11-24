Leo Montañez llega al proceso de definición de la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Aguascalientes con el antecedente de ser el panista más votado en la historia del municipio capital, al contar con el respaldo de 221 mil 880 ciudadanos en las elecciones de 2024.

Una vez definidas las reglas internas del PAN el pasado 19 de noviembre, la competencia por la candidatura se perfila entre el actual alcalde capitalino y el senador Juan Antonio Martín del Campo, cuyos resultados electorales permiten dimensionar el respaldo obtenido por cada uno en las urnas.

De acuerdo con las cifras electorales difundidas, Montañez aventajó por 18 mil 353 sufragios a la fórmula al Senado integrada por Martín del Campo y María de Jesús Díaz Marmolejo, que obtuvo 203 mil 527 votos en el municipio de Aguascalientes durante la jornada electoral de 2024.

La votación del alcalde también superó los 193 mil 608 sufragios que sumaron las candidaturas panistas a diputaciones federales de Paulo Martínez y Mónica Becerra, así como los 176 mil 625 obtenidos por Xóchitl Gálvez en la elección presidencial.

En términos porcentuales, Leo Montañez registra igualmente una ventaja respecto a Martín del Campo en sus respectivas elecciones por la alcaldía capitalina. Sin considerar las aportaciones de los partidos aliados, el actual presidente municipal obtuvo el 51.4% de la votación en 2024 y el 53% en 2021, mientras que el senador alcanzó el 39.9% en 2013.

Con estos resultados, Leo Montañez cuenta con un antecedente de competitividad electoral en la capital del estado, en momentos en que Acción Nacional se encamina hacia la selección de su abanderado para la sucesión gubernamental de 2027.