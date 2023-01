Lento camino a la economía digital

El 33% de las mujeres empresarias en Aguascalientes hacen uso de la tecnología en sus procesos, lo cual es un ejemplo y dicha práctica pudieran transferirla a otros estados cuya situación es mucho menor en porcentaje de participación, así lo estableció Salma Jalife Villalón, fundadora del Centro México Digital.

De visita por Aguascalientes a invitación de MEMAC para participar en el Primer Foro Conexión Internacional de Mujeres Empresarias y Directivas, comentó que si bien en México la participación de las mujeres empresarias es baja, sorpresivamente en Aguascalientes es un poco mayor con un 33%, lo cual es una buena práctica que es importante transferir a otros estados donde la situación pudiera ser mucho menor en porcentaje de participación.

Afirmó que nuestro estado está en una posición mejor en cuanto al desarrollo de habilidades, en infraestructura, en acceso y en disponibilidad de servicios, sin embargo hay áreas de oportunidad, no sólo desde el punto de vista del Gobierno Estatal y Municipal, sino también a través de la participación que tiene la industria, la academia, la sociedad civil y la ciudadanía que hoy nos retroalimentan con sus necesidades para posicionarse no sólo en su localidad, sino a nivel estatal, nacional o internacional.

Comentó que México presenta un avance en penetración de servicios fijos y móviles con casi un 87%, sin embargo, a nivel de las empresas, se invierte este porcentaje, ya que apenas el 20% de micro y pequeñas participan en la economía digital y el 80% tiene que ser incorporado de alguna manera.

Reconoció que si bien no todo tiene que digitalizarse, hay procesos que se debe vigilar que hagan esa transformación en las micro y pequeñas empresas, ya sea de forma directa o a través de terceros que pueden apoyarles en ese acompañamiento hacia la digitalización.

Afirmó que tras la pandemia, muchos negocios han aprovechado el uso de las nuevas tecnologías tales como el sector de tecnologías de información y comunicaciones; el educativo con nuevos métodos de enseñanza; el sector salud que va más lento porque hay que hacer una inversión muy fuerte en herramientas tecnológicas para operar a distancia; y la manufactura que está entrando, aunque hay que trabajar mucho en ciberseguridad por los riesgos inminentes que puede haber ante fallas que pudieran frenar la producción.