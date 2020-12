La elección del 6 de junio de 2021 tendrá que realizarse aún con el recorte del 50% aplicado al presupuesto del Instituto Estatal Electoral, por lo que se deberá encontrar la manera de hacer frente al compromiso de garantizar un proceso electoral limpio y que convoque a la participación de los electores, expresó el presidente del Consejo Local del INE, Ignacio Ruelas Olvera.

En entrevista colectiva previa a la sesión que celebró ayer el Pleno del Consejo Local del INE, su Vocal Ejecutivo lamentó que los legisladores, tanto federales como locales, hayan sido los encargados de debilitar a la democracia al reducir de manera considerable el presupuesto tanto para el Instituto Estatal Electoral y para el propio INE, que son los garantes del buen desarrollo del proceso.

No obstante, aseveró que, aún con menos recursos económicos, las elecciones de 2021 estarán garantizadas, porque dentro de los institutos electorales, tanto local como federal, hay gente valiosa que trabaja por la democracia, además de la incansable participación de la ciudadanía en general.

Aunque no se tiene preciso cómo se hará, lo que es un hecho es que se trabajará arduamente para sacar adelante el proceso electoral venidero, “no sabemos todavía cómo, pero lo vamos a resolver”, insistió Ruelas Olvera, luego de hacer un llamado de respeto a la democracia para que las autoridades tengan en claro, que cuidar la democracia es cuidar la tranquilidad de la vida el proceso de civilidad, a fin de que la voluntad popular, pueda expresarse en las urnas, “para esto se invierte, no se gasta”.

Criticó que contrario a lo que ocurre con la organización y garantizar el sano desarrollo del proceso electoral, que tuvo el recorte presupuestal del 50%, los partidos políticos tuvieron un aumento en sus erogaciones, y en éstos es donde se debería trabajar con más ingenio, no sólo para ganar adeptos a sus colores y objetivos, sino para lograr que los ciudadanos tomen mejores decisiones al analizar los perfiles de los candidatos.

Ruelas Olvera comentó que la situación ante los partidos políticos tiene que ver con que éstos “tienen la bendición superior de la Constitución, en cuanto al financiamiento público, pues la asignación se hace a partir del padrón electoral, y resulta que peste siempre está a la alza.