Los ánimos electorales se están calentando en Aguascalientes. Faltan meses para que arranquen formalmente las campañas rumbo a 2027, pero basta recorrer la ciudad para notarlo en espectaculares con rostros sonrientes, portadas de revista convertidas en anuncios, bardas pintadas, entre otros. Los partidos ya alistan perfiles, las encuestas circulan cada mes y los aspirantes ensayan su mejor sonrisa.

Ante esto, la pregunta obligada es si estamos ante actos anticipados de campaña. Jurídicamente, la respuesta suele ser no. Para que exista la infracción, los tribunales electorales exigen que concurran tres elementos: el personal, que pide que se identifique plenamente a quien se promueve; el temporal, que ocurra antes del periodo legal de campaña; y el subjetivo, que haya un llamado expreso o inequívoco a votar a favor o en contra de alguien. Ese último casi nunca aparece; nadie escribe “vota por mí” en un espectacular. Por eso no extraña que el Instituto Estatal Electoral haya recibido decenas de quejas y declarado inexistentes varias de ellas.

Pero que algo no sea una infracción no significa que no sea lo que parece. Un rostro que aparece en cada avenida justo un año antes de la elección no está ahí por casualidad. Es un posicionamiento ante la ciudadanía, legal quizá, pero posicionamiento al fin. Y los ciudadanos tenemos todo el derecho de leerlo así y de preguntarnos quién lo paga, cuánto cuesta y qué nos quiere vender. Un espectacular en una avenida principal puede costar miles o decenas de miles de pesos al mes, cantidad que, multiplicada por varios puntos de la ciudad, hace que la cifra deje de ser menor. Y fuera de los periodos de precampaña y campaña, esos gastos difícilmente se revisan como gasto electoral. Eso debería llamar nuestra atención y preocuparnos.

Porque Aguascalientes no necesita más imagen. Necesita personas comprometidas, con resultados medibles, no con promesas incumplidas ni con poses para la foto. Necesita perfiles que hayan demostrado, con hechos y no con eslóganes, que saben resolver problemas reales, que son los que se viven en una colonia sin servicios, en una calle insegura o en una familia que no llega a fin de mes.

Más que nunca, debemos razonar el voto. Y razonarlo empieza mucho antes de la boleta. Empieza por preguntarnos en qué ha avanzado realmente Aguascalientes y quién ha sido partícipe de ello. Aguascalientes tiene avances que presumir y pendientes que atender, y ni unos ni otros aparecieron solos. Tienen nombres, equipos y trayectorias detrás. Vale la pena averiguar quién ha trabajado —muchas veces en silencio— para dar resultados y quién solo da la cara cuando hay reflectores.

Propongo un ejercicio sencillo para cada aspirante que veamos en un espectacular. Primero, los hechos: ¿qué ha hecho en concreto cuando ha tenido una responsabilidad pública? Segundo, la trayectoria: ¿ha construido una carrera en el servicio o ha saltado de cargo en cargo buscando el siguiente? Tercero, las promesas cumplidas: ¿lo que dijo que haría, lo hizo? Si una persona no puede responder esas tres preguntas con evidencia, ningún anuncio, por grande que sea, debería convencernos.

También nos toca revisar cómo nos informamos. En temporada electoral abundan las encuestas a modo y los videos editados. Antes de formarnos una opinión sobre alguien, conviene contrastar fuentes, revisar declaraciones patrimoniales, consultar en las plataformas de transparencia cómo ejerció los recursos que tuvo a su cargo y escuchar a quienes trabajaron con esa persona. La información pública está ahí, solo hay que usarla.

La democracia no se agota el día de la elección. Se construye con ciudadanos que exigen, que comparan y que no se dejan deslumbrar por la publicidad. Los aspirantes tienen derecho a darse a conocer; nosotros tenemos la obligación de conocerlos de verdad. Que el próximo año no votemos por inercia o por el rostro que más vimos, sino por la persona que más ha hecho para nuestro Aguascalientes, para mejorar nuestra calidad de vida. Así deberíamos ejercer nuestra ciudadanía, a la máxima potencia.