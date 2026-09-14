Una urgencia médica nacional, bajo la clasificación “Código 0”, fue atendida con éxito en Aguascalientes tras la muerte de una joven de 20 años por enfermedad renal crónica, cuya familia autorizó la donación de sus órganos y tejidos en el Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La intervención permitió el traslado inmediato del hígado al Centro Médico Nacional de Occidente, donde un paciente en estado crítico requería el órgano de manera urgente.

Adicionalmente, el procedimiento posibilitó la procuración de piel, hueso y córneas para personas inscritas en la lista del Centro Nacional de Trasplantes, organismo que registra cerca de 22 mil pacientes en espera de una donación cadavérica en el país.

Los tejidos procurados fueron distribuidos a distintos puntos del país:

· Piel y hueso: Banco de Tejidos del Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”, en Monterrey.

· Córneas: Centro Médico Nacional del Bajío (CMNB).