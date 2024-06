Debe diferenciarse de manera clara los productos auténticos de leche y las “horchatas” que se comercializan como si fueran leche, manifestó el presidente de la Asociación de Productores Granjas Fátima, Saúl Muñoz Hermosillo.

El dirigente ganadero advirtió que todos aquellos productos que se presentan como leche, aunque son bebidas elaboradas a base de otros alimentos vegetales como soya u otros granos, confunden al consumidor. Expuso que, aunque existen normas oficiales mexicanas para diferenciar la leche auténtica, éstas no se cumplen por las compañías que se dedican a vender bebidas que aparentan ser leche.

“No hay leche de soya, no es leche de almendra, son horchatas, así es como se deben nombrar y aparecer en la publicidad de los productos. Se ha peleado mucho por los productores para que este término se maneje”, enfatizó.

Consideró que los consumidores deben tener información clara para concientizarse sobre los productos que consumen y tener la libertad de elegir si quieren comprar leche con sus nutrientes o tomar horchata que se vende como leche, cuando es producida con almendra o arroz.

Muñoz Hermosillo indicó que, adicionalmente, este tipo de productos se venden a un precio más elevado que la leche, pese a que las características nutricionales de la leche de vaca son mucho más altas. Expuso que el precio de un litro de leche se mantiene accesible para las familias como un alimento de la canasta básica, mientras que las bebidas que se presentan como leche y no lo son tienen precios muy elevados.