Sergio Ángeles Agencia Reforma

Cd. de México, México.-La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 20 productos, 17 leches y tres productos lácteos que venden en el mercado nacional, y detectó que la marca Los 19 Hermanos no es leche y trae menos contenido del declarado en su etiqueta.

Dicho producto es en realidad una mezcla de leche con grasa vegetal, además de que contiene 36 mililitros menos de que tiene declarado en su etiquetado.

Asimismo, encontró que dos productos de la marca Lala no cumplen con la norma por el proceso no regulado de eliminación de lactosa. Su densidad y contenidos de sólidos no grasos no son los mínimos requeridos por la NOM-155-SCFI-2012, por lo que la incumplen.

Dichos productos son Lala 100 fresca sin lactosa, deslactosada y Lala 100 fresca sin lactosa Low Carb -30 por ciento, ambas presentaciones de un litro.

«En general, todas las leches y productos lácteos analizados cumplen en calidad sanitaria así como con el contenido de caseína conforme a las normas de referencia», señaló la Procuraduría.

Sin embargo, quien no cumple con el contenido neto es las marcas Leche Querétaro entera pasteurizada, pues tuvo hasta 75 mililitros menos del contenido declarado.

En cada producto se verificó información comercial, que la leche y los productos lácteos combinados cumplan con lo indicado en las normas oficiales correspondientes; que cumplieran con el contenido neto declarado y nutrimentos como proteína, grasa, carbohidratos y aporte calórico (kcal); además de la calidad sanitaria.

Profeco recomienda identificar si es leche o producto lácteo, toda vez que hay diferencias nutrimentales importantes, así como revisar que el producto que se adquiere se encuentre dentro de la fecha de caducidad.

Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales pueden ser sujetos a medidas precautorias, y sus proveedores a requerimientos y en su caso a procedimientos por infracciones a la Ley, precisó la dependencia.

