Comerciantes del Centro tienen la mira puesta en la Semana Santa para poder repuntar un poco en sus ventas que siguen caídas, señaló la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro, Perla Romo Sánchez.

La representante de Acocen comentó que en los próximos días esperan tener una afluencia importante de personas o por lo menos la permitida en esta pandemia con motivo de los Semana Santa tras la visita a los templos, luego de que sus ventas están caídas y a la fecha no han podido sobreponerse a la pandemia, por lo que la expectativa es que haya una mayor comercialización.

Afirmó que en un 60% se encuentran las ventas en el Centro, lo cual es insuficiente porque apenas sacan para los gastos fijos, el pago de nóminas, los seguros, las rentas y los impuestos, aunque hay empresarios que tienen porcentajes más bajos porque lo que venden no es indispensable. “Es el caso de negocios de venta de insumos para eventos religiosos y éstos están muy reducidos, la gente no se casa ahorita. Incluso en este tiempo era temporada de primeras comuniones y no sabemos si las van a realizar, hablamos a las parroquias y no nos dan información, entonces estamos unos más afectados que otros”.

Asimismo, Romo Sánchez dijo que los negocios y los centros comerciales afiliados a Acocen como El Parián y Plaza Patria cuentan con todas las medidas preventivas de salud, tales como el uso de alcohol en gel, tapetes sanitizantes, la obligación del uso del cubrebocas por parte del personal, la toma de la temperatura, lo cual es obligatorio para todos y no bajan la guardia para la seguridad de sus clientes. “Queremos que la gente nos vea como el centro comercial más grande de Aguascalientes, el más importante donde ofrecemos calidad, buenos precios y siempre buscamos el beneficio de la economía de las familias”.