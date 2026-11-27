Una motocicleta con reporte de robo fue localizada en calles del fraccionamiento Ojocaliente I, donde permanecía aparentemente abandonada y sin placas de circulación.

El hallazgo se registró en el cruce de la avenida Ojocaliente y la calle Palo Alto, cuando elementos del Grupo Motorizado Centauros de la Policía Municipal de Aguascalientes detectaron una Italika negra, modelo 2025.

Los uniformados consultaron los datos de la unidad en las plataformas de seguridad, sin que inicialmente apareciera alguna irregularidad. Sin embargo, minutos después recibieron vía radio el reporte del robo de una motocicleta cuyas características coincidían con las de la unidad localizada.

Ante ello, los policías aseguraron el vehículo y lo trasladaron a una pensión, donde quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones y su eventual devolución al propietario.