Un sujeto identificado como Rigoberto “N” fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva, luego de que presuntamente amenazó de muerte a una persona utilizando un arma de fuego en el municipio de Jesús María.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de octubre en la comunidad La Florida, donde el ahora imputado habría intimidado a la víctima al apuntarle directamente con una pistola calibre .38 especial.

Ante lo ocurrido, elementos de seguridad pública intervinieron y detuvieron a Rigoberto “N”, quien fue trasladado ante el agente del Ministerio Público para que respondiera por su presunta conducta delictiva.

La Fiscalía General del Estado integró la carpeta de investigación y presentó al detenido ante una jueza de Control, quien durante la audiencia inicial calificó de legal su detención y determinó vincularlo a proceso por el delito de amenazas.

Además, la juzgadora le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá tras las rejas mientras se desarrolla el procedimiento penal.